مدرب الوداد يعلن غياب زهير المترجى عن مواجهة الأهلى (فيديو)

أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، غياب زهير المترجي جناح الفريق عن مواجهة الإياب في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الوداد البيضاوي المغربي مساء الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي ذهابًا على الوداد بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة في لقاء العودة حتى يتوج باللقب.

وقال فاندنبروك في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة "هسبورت" المغربية " زهير المترجي لن يشارك في مباراة الأهلي بسبب إصابته في الكاحل".

أضاف " قادرون على العودة والفوز على الأهلي وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا".