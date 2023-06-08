القبض على شاب قتل نجل خالته بسبب خلافات الميراث بالمنيرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب فى اتهامه بقتل نجل خالته بطعنه نافذة، بسبب خلافات على الميراث بمنطقة المنيرة الغربية.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجدة بمقتل شاب في مشاجرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أن شابا تشاجر مع نجل خالته بسبب خلافات علي الميراث، تمكنت القوات من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.