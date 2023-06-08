أبوالغيط بيحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية

عقد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، جلسة مباحثات موسعة مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها أبوالغيط إلى نيويورك؛ للمشاركة في جلسة مجلس الأمن المخصصة للتعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن.



وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن جلسة المباحثات تناولت سبل دفع العلاقات المؤسسية بين المنظمتين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وكذلك تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في السودان، وكذا في كل من سوريا وليبيا واليمن، وكيفية تنسيق الجهود لاحتواء هذه الأزمات، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول ولمنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبوالغيط شدد على أن حل الدولتين يظل اساس التسوية السياسية المنشودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه يمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام.

وبدوره أكد السكرتير العام على ضرورة تحمل الدول المانحة لوكالة الأونروا لمسئولياتها، ودعم الوكالة للوفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين مشيراً إلى أن الوكالة على وشك الانهيار المالي.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف وتكاتف الجهود الدولية لاحتواء الوضع الخطير في السودان، خاصة في ضوء تفاقم الأزمة الانسانية والتهديدات التي يواجهها السكان المدنيون جراء استمرار العمليات العسكرية، وأهمية التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عن اجتماعات جدة.

وقال رشدي إن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا، حيث أكد أبوالغيط دعم الجهود الأممية التي من شأنها حلحلة الأزمة في ليبيا سياسياً وأمنياً، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع الذي من شأنه تسهيل إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت.