الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى وفاة الريحاني.. هنا عاش الضاحك الباكي آخر أيامه

نجيب الريحاني
نجيب الريحاني

إلياس نجيب ريحانة، وشهرته "نجيب الريحاني"، واحدٌ من أهم فناني الكوميديا في تاريخ مصر، قدّم العديد من المسرحيات والأفلام السينمائية الناجحة، خلال فترة أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.

بدأ حياته الفنية ممثلًا بفرقة بديع خيري المسرحية، قدم أعمالاً كوميدية ناجحة مثل سي عمر، لعبة الست، و أخرهم غزل البنات، الذي وافته المنية، خلال تصوير أخر مشاهده، في ٨ يونية عام ١٩٤٩.

وفي واحدة من أشهر عمارات وسط البلد، وهي عمارة الإيموبيليا، عاش الريحاني حياة الشهرة والمجد، وتجاور مع عدد كبير من فناني هذه الفترة الزمنية، مثل محمد عبدالوهاب، أنور وجدي، ليلى مراد، كاميليا، بجانب عدد من بشوات وبهوات البلد في ذلك التوقيت.

في زيارة إلى هذه البناية التاريخية، التي تأخذ شكل حرف ال U، وهي عبارة عن عمارتين ضخمتين، كل منها لها ٣ مداخل عمومية، ويتوسطهم حديقة صغيرة، بمجرد دخولنا لبهو العمارة، وجدنا اللافتة التي كانت تحمل أسماء مشاهير الايموبيليا، تم إزالتها، وبسؤال أحد أفراد الأمن، قال: "قام ملاك العقار بإزالة اللافتة، بسبب قيام عدد كبير من الأشخاص بالتصوير معها، مما جعل وجود زحام باستمرار أمام مدخل العمارة، يعوق حركة الخروج والدخول منها، وقالوا أيضًا وقتها إنهم سيقوموا بتصميم لافتة متطورة، وأفضل بكثير عن سابقتها، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن".

وبالحديث مع أحد العمال بالبناية، قال: "أنا عايش هنا في وسط البلد منذ خمسينيات القرن الماضي، وبالطبع لم أحضر الفنان نجيب الريحاني، لكني من عشّاق أعماله الفنية، سواء مسرح أو سينما، وقد شاهدت له بعض المعجبين الذي كانوا يحرصون على زيارة العمارة، للتصوير مع اللافتة التي كانت تحمل اسمه، خاصة بعد عرض مسلسل "الضاحك الباكي"، للفنان عمرو عبدالجليل".

نجيب ريحانة نجيب الريحاني اعظم فناني الكوميديا مصر المسرحيات

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