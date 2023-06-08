الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التنمية المحلية: عازمون على مواجهة تحديات الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعى

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، آخر تطورات واستعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 والمقرر عقده في القاهرة عام 2024.

وقال الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، والمُذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن المنتدى الحضري العالمي يعد الحدث الأهم لدى الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ كوب 27 والذي عقد في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية تبني أجندة دول الجنوب؛ للوصول على مستهدفات عملية التنمية المستدامة على أرض إفريقيا.

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، القاهرة من أكثر المناطق التي شهدت تنمية حضارية شاملة، موضحًا أن الدولة تؤمن بأن الوقت الحالي يتطلب توافر جميع الجهود والأفكار؛ لمناقشة جوانب عملية التحضر بمفهومها الشامل والعمل على مواجهة تحديات عدم المساواة والفقر، فضلاً عن تعزيز التماسك الاجتماعي.

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