قناة الناس.. محمد مهنا: الطرق والتصوف منهج عملى (فيديو)

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الطرق والتصوف منهج عملي لا يغني فيه قراءة الكتب أو دروب الفلسفة.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن الكتب ودروب الفلسفة أعمال عقلية لكنها لا توصل للمعرفة بالله تعالى معرفة التحقيق، لكنها تحتاج إلى أن يسير الإنسان في الطريق، لأن الطريق تجربة ذاتية لا يغني عنها غيرك، فلا يجب على الإنسان أن يرى بعين غيره، مؤكدًا أن الكتب بها متع ذهنية لكن لا توصل ولا تؤدي إلى المعرفة الحقيقية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

