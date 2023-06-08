الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. محمد مهنا: الطرق والتصوف منهج عملى (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الطرق والتصوف منهج عملي لا يغني فيه قراءة الكتب أو دروب الفلسفة.

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة الناس، أن الكتب ودروب الفلسفة أعمال عقلية لكنها لا توصل للمعرفة بالله تعالى معرفة التحقيق، لكنها تحتاج إلى أن يسير الإنسان في الطريق، لأن الطريق تجربة ذاتية لا يغني عنها غيرك، فلا يجب على الإنسان أن يرى بعين غيره، مؤكدًا أن الكتب بها متع ذهنية لكن لا توصل ولا تؤدي إلى المعرفة الحقيقية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

 

قناة الناس الطريق إلى الله الطرق التصوف منهج عملي التصوف

الأكثر قراءة

اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

عبدالله محمود.. الجوكر المشاغب

الثانوية العامة أفورة طلاب أم فيلم رعب حقيقى؟.. استفتاء "الدستور" يجيب

الأمن يكشف تفاصيل العثور على حمير نافقة بالطريق الدائرى بالفيوم

تجديد حبس سيدة تونسية بتهمة قتل طفلتها فى التجمع الأول

تجديد حبس مدير أكاديمية وهمية بتهمة النصب وتزوير شهادات علمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعدة

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب إفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس