بعيد ميلاد جوني ديب الـ60.. نساء في حياة الممثل المثير للجدل

يحتفل غدًا النجم جوني ديب، بعيد ميلاده، فهو ممثل أمريكي عالمي، ولد في 9 يونيو 1963 في أوينسبورو بولاية كنتاكي، حيث بدأ مسيرته الفنية في فيلم الرعب كابوس شارع إيلم عام 1984.

لعب ديب العديد من الأدوار المتنوعة والمميزة في أفلام مختلفة الأنواع، مثل "إدوارد ذو أيدي" وحلم أريزونا، وسلسلة قراصنة الكاريبي، وأليس في بلاد العجائب، والظلال الداكنة، وغيرها من الأعمال التي أمتعتنا على مدار السنوات الماضية.

رُشح ديب لجائزة الأوسكار ثلاث مرات وجائزة الجولدن جلوب عشر مرات، كما حصل على الجائزة مرة واحدة، تزوج ديب من لوري أليسون عام 1983 وانفصلا عام 1985.

كان لديه علاقات طويلة مع شيريلين فين، ووينونا رايدر، وكيت موس، وفانيسا بارادي، ثم تزوج من آمبر هيرد عام 2015 وانفصلا بعد قضية مثيرة للجدل حول اتهامات بالعنف المنزلي.

قضية العصر الحديث.. أمبر هيرد ضد جوني ديب من القضايا الأكثر شهرة:

كانت قضية العنف المنزلي التي رفعتها طليقته أمبر هيرد، هي الأكثر شهرة بل كانت حديث مواقع التواصل الإجتماعي لشهور، حيث بدأت في عام 2016، عندما اتهمت آمبر هيرد جوني ديب بضربها وإساءة معاملتها خلال زواجهما.

آمبر هيرد ظهرت أمام المحكمة مصحوبة بكدمة في الوجه، وحصلت على حكم يحظر على جوني ديب الاقتراب منها، ولكن نفى "ديب" بشدة اتهامات آمبر هيرد، ورفع دعوى تشهير ضدها في أبريل 2019، مطالباً بتعويض قدره 50 مليون دولار، بعد أن كتبت هيرد مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست تحدثت فيه عن تجربتها مع العنف المنزلي.

جوني ديب قال إن اتهامات آمبر هيرد كانت جزءًا من خدعة لتوليد دعاية إيجابية لها وإلحاق الضرر بسمعته وحياته المهنية، ففي نوفمبر 2020، قضت محكمة بريطانية بأن اتهامات آمبر هيرد كانت مثبتة بشكل كاف، وأن جوني ديب ضرب زوجته السابقة أكثر من 14 مرة.

تقدم جوني ديب باستئناف ضد الحكم، لكنه رُفض في مارس 2021، فقد فاز في قضية أخرى ضد آمبر هيرد في يونيو 2021، حيث حصل على تعويض مالي قدره 10.4 مليون دولار، بعد أن اعترفت هيرد باعتدائها عليه في تسجيل صوتي.

أشهر الأفلام التي شارك فيها جوني ديب:

قراصنة الكاريبي: وهي سلسلة أفلام مغامرات وفانتازيا تدور حول القبطان جاك سبارو، وهو قرصان غريب الأطوار يتورط في مواجهات مع الأشرار والمخلوقات الخارقة.

إدوارد ذو أيدي المقصات: فيلم دراما ورومانسية وفانتازيا عن شاب مختلف عن الآخرين، يمتلك مقصات بدلاً من أصابعه، ويحاول التأقلم مع المجتمع الذي يعيش فيه.

تشارلي ومصنع الشوكولاتة: يعتبر من الأفلام المحببة للصغار والكبار، حيث تدور أحداث الفيلم حول "ويلي وونكا" والذي يقوم بدوره الممثل جوني ديب الذي يملك مصنعاً للشوكولاتة، حيث كان مصنعه في قمة نجاحه، ويستحق أن يكون أفضل مصنعاً للحلويات آنذاك.