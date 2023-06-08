الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلى تصل مطار محمد الخامس بالمغرب

الأهلي
الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، الخميس، مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على مرافقة البعثة التي طارت إلى المغرب عصر اليوم، استعدادًا للمباراة التي تقام مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس.

وخاض الفريق مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش،حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية، حيث أدى اللاعبون فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وحقق الأهلي فوزًا على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة مساء الأحد الماضي.

بعثة الاهلى مركب محمد الخامس الوداد البيضاوي المغربي مطار محمد الخامس نهائي دوري أبطال إفريقيا

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