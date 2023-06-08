مى فاروق تكشف سبب استقالتها من الأوبرا.. ومنى الشاذلى: "دى مصيبة"

كشفت الفنانة مي فاروق أسباب استقالتها من وظيفتها في دار الأوبرا التي انضمت لها وهي في عمر 8 سنوات.

وقالت مي، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إنها تحب دار الأوبرا، لكنها كانت ترى أن الوظيفة تقيدها في بعض الأشياء، لكنها ستلبي طلب الأوبرا في أي وقت.

وأوضحت أن استقالتها لا تعني ألا تتواجد في الأوبرا، لكن فكرة أن تكون موظفة داخل المكان فإنها لا تأخذ حقها باعتبار "إن دي بنتتنا ونيجي عليها"، لهذا أرادت رفع الحرج عنها وعنهم.

لم أتلق عروضًا للغناء بالأوبرا منذ عام ونصف

وتابعت أنها لا تطلب في حفلات في الأوبرا والناس تشعر أنها مقصرة، لكنها منذ عام ونصف لم تتلق دعوات من دار الأوبرا، مؤكدة أنها لو عرض عليها أي عرض من الأوبرا ستوافق فورًا، لتعلق منى الشاذلي: "إن كان بدون قصد من الأوبرا فمصيبة، وإن كان بقصد فمصيبة أكبر".