مصر وعمان.. آفاق واعدة



يحكي لنا التاريخ أن أبا جعفر المنصور قد أرسل القائد العماني الأصل "يزيد بن حاتم المهلبي" واليا علي مصر عام 762 م -144هجريا، في فترة الدولة العباسيين ، وقال له "المنصور": "اذهب إلي مصر، وأنقذها من فلول العلويين ودافع عن حقوق شعب مصر" وقد كان "يزيد" رجل دولة محافظا عليها ومدافعا عن العمق الاستراتيجي، كما أرسل جيشا كبيرا لتفقد وإنقاذ منابع النيل، ولهذا التف حوله الشعب المصري آنذاك في مدة حكمه التي لم تتجاوز 6 أعوام.

وكان يزيد بن حاتم يراقب الله في الرعية، وبخاصة من لا ناصر له ولا معين، وكان عهده مع المصريين بقوله: "ما هبت شيئا فقط من رجل ظلمته وأنا أعلم أن لاناصر له إلا الله". كان "يزيد بن حاتم المهلبي" قائد أركان حرب الدولة العباسية في مصر والمغرب العربي، وصفه الحاكم العباسي بالقائد العسكري الناجح الذي يخطط للعمليات العسكرية الصعبة، وقد نجح في ضم اقليم برقة إلي مصر.

علاقات مصر وسلطنة عمان جذور ممتدة عبر التاريخ، ومواقف بين البلدين لا تتأثر بأي تحول سياسي دولي أو إقليمي، وعلي مدار نصف القرن الماضي مع تولي السلطان قابوس حكم البلاد ووصولا إلي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد والعلاقات بين البلدين لم تشبها شائبة علي المستوي السياسي أو الشعبي، لقد أحب الشعب المصري الشعب العماني رغم البعد الجغرافي إلا أن أواصر المحبة تجاوزت الجبال والصحاري والبحار، وكما يقول علماء اللغة العربية إن شعب مصر وعمان شعوب لا تعطش الجيم بخلاف سائر البلاد العربية.

مواقف عمان السياسية ثابتة علي مر التاريخ، دائما ما يحرص حكامها علي الوساطة ورأب الصدع بين الدول وإنهاء الخلافات، فالدبلوماسية العمانية لعبت دورا كبيرا في الملفات الإقليمية والعربية شعارها لا نحتاج إلي وسطاء أجانب أو سطاء عملاء بين العرب، فنحن أدري بشئون بلادنا، وتتجلي الدبلوماسية العمانية في تقريب وجهات النظر بين مصر وإيران في الوقت الراهن، كما كان للسلطان "قابوس بن سعيد"دور كبير أثناء حرب أكتوبر 73 حين تبرع بربع رواتب العاملين بالسلطنة من أجل دعم الحرب، كما كان له موقف حكيم حين قاطعت الدول العربية مصر عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، ودائما عمان حاضرة بدبلوماسيتها الحكيمة والرشيدة. كما تهدف السياسة العمانية إلي مواجهة حالة الاستقطاب الدولي والصراع بين القوة العالمية ومحاولة انقسام الدول العربية وتبعيتها إلي خندق القوي العالمية ما بين قطب الولايات المتجدة من جانب والقطب الصيني من جانب آخر.. هكذا تكون السياسة العمانية الهادئة التي تسعي دائما إلي استقرار وأمن المنطقة العربية.. بما يؤكده قول السلطان هيثم يقول: "ستواصل عمان دعمها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء علي تحقيق السلم والأمن الدوليين، ونشر الرخاء الاقتصادي في جميع العالم وسنبني علاقاتنا مع جميع دول العالم علي تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل عليه رحمه الله، أساسه الالتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثيق والقوانين والانفاقيات التي أمضيناها مع مختلف الدول والمنظمات".

التحركات العمانية وزيارة كبار المسئولين إلي مصر لا تنقطع أبدا، شهدنا زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد منذ أيام، كما حرصت جمعية الصحفيين العمانية علي إقامة الملتقي الصحفي العماني المصري علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، واختارت المتحف القومي للحضارة المصرية مكانا لإقامة فعاليات الملتقي. بحضور شخصيات عامة وجمع غفير من الصحفيين والإعلاميين، وحضور عماني متميز بثقافته وبعاداته وقيم مجتمعه.

لقاءات وزيارت بين البلدين علينا أن نحرص عليها جميعا علي مستوي الحكومات والإستفادة من توقيع البروتوكولات والمذكرات التفاهيم علي كافة المستويات الإقتصادية والإستثمارية والثقافية والأدبية، وبناء مسارات جديدة من العلاقات التي تجاوزت الحدود الجفرافية، ولاسيما أن الجانب العماني أحرص مايكون علي مد المزيد من جسور التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.. والجانب المصري أعلن أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات. علاقة بين بلدين نتمني لهما دوام الحب والصداقة وآفاق واعدة.