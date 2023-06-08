الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات فيديو قائد سيارة ثبت لوحات سوداء بدلاً من "المرورية"

ارشيفه
ارشيفه

تداول على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو يظهر خلاله قائد إحدى السيارات يقوم بتثبيت لوحات معدنية باللون الأسود بدلاً من اللوحات المرورية المؤمنة وبها شعار الجمهورية.

بالفحص تبين أن السيارة المشار إليها مقيدة باسم (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وأنه بتاريخ 5/4/2023 تم سحب رخصة السيارة المشار إليها لوجود مخالفات بها "طمس لوحاتها المعدنية"، كما أنه تم إيقاف تراخيص السيارة لمدة (6) أشهر لذات السبب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أحد الحسابات الشخصية تيك توك مقطع فيديو قائد إحدى السيارات لوحات معدنية

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