الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مي فارق: كاظم أعجب بصوتي في "حق الجماهير" وهذه نبوءته لي

مي فاروق
مي فاروق

كشفت مي فاروق تفاصيل غنائها للمرة الأولى أمام كاظم الساهر وكيف تنبأ لها بأن تكون من أفضل مطربي الوطن العربي.

قالت مي، خلال لقائها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إنها كانت تشارك في ندوات ثقافية وحفلات وشاركت في برنامج "حق الجماهير"، على القناة الأولى وكانوا وقتها يطلبون مواهب فنية وكانت الحلقة بها الفنان العراقي كاظم الساهر الذي أعجب بصوتها.

أضافت أن الساهر أكد خلال الحلقة أنها لو وجدت الداعم لها ستكون من أهم المطربين في الوطن العربي وكانت وقتها في عمر 11 عامًا.

وقت انضمامها لدار الأوبرا

أشارت إلى أنها انضمت لدار الأوبرا وهى في عمر 8 سنوات وبعدها أصبحت عضوًا في فرق الموسيقى العربية، وبالأقدمية أصبحت موظفة فيها.

مي فاروق كاظم الساهر مطربين تنبأ برنامج حق الجماهير دار الاوبرا

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