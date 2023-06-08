الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023

للشهادة الإعدادية
للشهادة الإعدادية

مع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظات خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات الدور الأول.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023
 

يستعرض “الدستور” في تقريره التالي جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023.
 

- السبت 29 يوليو 2023

اللغة العربية والخط من 9 إلى 11:30  ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

مادة التربية الدينية من 12 إلى 1:30

- الأحد 30 يوليو 2023 
اللغة الأجنبية من 9 إلى 11

- الإثنين 31 يوليو 2023 

مادة العلوم من 9 إلى 11

-  الثلاثاء 1 أغسطس
مادة الجبر من 9 إلى 11
مادة التربية الفنية من 11:30 إلى 1:30

- الأربعاء 2 أغسطس 2023 
مادة  الهندسة من 9 إلى 11 
مادة الحاسب الآلي من 11:30 إلى 12:30
 

الآن.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

 

- الخميس 3 أغسطس 2023 
مادة الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11

مادة التربية الرياضية من 11:30 إلى 12:30
التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط، على أن يكون الامتحان النظري ساعة والعملي 15 دقيقة لكل طالب.

مع العلم أنه يُترك لكل مدرسة حرية تحديد معد امتحان المستوى الرفيع للغتين الأجنبية الأولى والثانية، على أن يكون زمن الإجابة ساعتين.

ويعقد الامتحان التكميلي للطلاب الغائبين في امتحان آخر العام بعذر مقبول بنفس ترتيب المواد السابقة يوميا وبعد انتهاء امتحان اليوم بنصف ساعة.
 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس

محافظ الإسكندرية: 103 آلاف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية فى 378 لجنة

 

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية 2023 

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 من موقع الدستور في هذا الرابط 

https://natiga.dostor.org/35/

يتم كتابة رقم جلوس الطالب 
و الكود الموجود في المربع في نفس الصفحة 
الضغط على كلمة بحث

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