مع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظات خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت معدلات البحث عن جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات الدور الأول.

جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023



يستعرض “الدستور” في تقريره التالي جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023.



- السبت 29 يوليو 2023

اللغة العربية والخط من 9 إلى 11:30 ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

مادة التربية الدينية من 12 إلى 1:30

- الأحد 30 يوليو 2023

اللغة الأجنبية من 9 إلى 11

- الإثنين 31 يوليو 2023

مادة العلوم من 9 إلى 11

- الثلاثاء 1 أغسطس

مادة الجبر من 9 إلى 11

مادة التربية الفنية من 11:30 إلى 1:30

- الأربعاء 2 أغسطس 2023

مادة الهندسة من 9 إلى 11

مادة الحاسب الآلي من 11:30 إلى 12:30



- الخميس 3 أغسطس 2023

مادة الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11

مادة التربية الرياضية من 11:30 إلى 12:30

التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط، على أن يكون الامتحان النظري ساعة والعملي 15 دقيقة لكل طالب.

مع العلم أنه يُترك لكل مدرسة حرية تحديد معد امتحان المستوى الرفيع للغتين الأجنبية الأولى والثانية، على أن يكون زمن الإجابة ساعتين.

ويعقد الامتحان التكميلي للطلاب الغائبين في امتحان آخر العام بعذر مقبول بنفس ترتيب المواد السابقة يوميا وبعد انتهاء امتحان اليوم بنصف ساعة.



نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسكندرية 2023

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية للترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023 من موقع الدستور في هذا الرابط

https://natiga.dostor.org/35/

يتم كتابة رقم جلوس الطالب

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