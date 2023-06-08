بايدن: فخور بلقاء سوناك ونعيش مع بريطانيا فى تحالف قوى

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بالغ فخره وسروره بلقاء رئيس الوزراء البريطاني سوناك في البيت الأبيض: “التقينا في شهر مارس في سان دييجو لتناول موضوع تحالف الأوكوس مع أستراليا في أبريل للاحتفال بالثانوية، وأيضًا تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

أضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، مذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن اليوم تناولنا عددا من الموضوعات المختلفة في الشهر الماضي، التقينا خلال اجتماع مع الجي7 في هيروشيما اليابانية وحققنا الكثير من التقدم في دعم الشعب الأوكراني لمواجهة النفوذ الروسي.

وأوضح أن هناك الكثير من العلاقات التجارية الثنائية، حيث أكدنا أهمية تناول التحديات وتخطي كافة العقبات المستقبلية، وهذا إشهادًا لعمق العلاقات التعاونية بين بلدينا والتي كانت الركائز الأساسية للعلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأشار إلى أن أمريكا وبريطانيا تعيشان في تحالف قوي، ويشاركان قيمًا متشابهة، وحوارنا اليوم متمثل في الاستمرار في البناء حول ما حققناه الأشهر الماضية، لافتاً إلى أنهم تناولوا الكثير من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة للحصول على جميع الأنظمة المتطورة وتعزيز الشراكة الاقتصادية التي لطالما تميزت بالقوة والاستقرار معًا.