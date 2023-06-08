كيف تتسبب الأمطار الصيفية فى زيادة فرص الإصابة بالأمراض المعدية؟

حالة من عدم الاستقرار في الطقس يعيشها المصريون، حيث شهدت الكثير من المحافظات تساقط للأمطار الرعدية، على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الجو.

أكد الأطباء بموقع "medicalnewstoday" الطبي، أن تساقط الأمطار في فصل الصيف قد يزيد من انتشار الأمراض المعدية بسبب الظروف الرطبة التي تسهل نمو البكتيريا والفيروسات.

علاوة على ذلك، قد يؤدي تساقط الأمطار إلى تجمعات المياه الراكدة والتي تعتبر بيئة مثالية لتنمية البكتيريا والفيروسات والأمراض المعدية المختلفة مثل الملاريا والحمى النزفية وغيرهما.

ينصح الخبراء، بضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية المناسبة، مثل غسل اليدين باستمرار وتناول الأطعمة الصحية والنظيفة، حيث إن تساقط الأمطار بفصل الصيف هو ظاهرة نادرة وغير متوقعة في بعض المناطق، وقد يكون لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان.

ما هي العلاقة بين تساقط الأمطار بفصل الصيف وانتشار الأمراض المعدية؟

تساقط الأمطار بفصل الصيف قد يؤدي إلى انخفاض جودة الهواء وزيادة نسبة الرطوبة والغبار، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض التنفسية مثل الربو والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الحلق والتحسس.

أوضح الخبراء، أن تساقط الأمطار بفصل الصيف قد يؤدي أيضًا إلى تكاثر الحشرات والقوارض والديدان وغيرها من النواقل التي تحمل الأمراض المعدية، فهذه الأمراض قد تكون خطيرة ومميتة إذا لم تتم معالجتها بشكل سريع وفعال.

نوه الخبراء، أن تساقط الأمطار في الصيف قد يؤثر على نوعية وكمية المياه المتوفرة للاستخدامات المختلفة، مثل الشرب والزراعة والصناعة، وقد يحدث تلوث أو نقص في المياه نتيجة للفيضانات أو الانهيارات الأرضية أو التسربات أو التبخر، وهذا قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الهضمية مثل التسمم الغذائي والإسهال والتقيؤ والجفاف.

وللوقاية من هذه الأمراض، يجب إتباع بعض التدابير الوقائية، مثل شرب الماء النظيف والمغلي أو المعقم، تجنب تناول الأطعمة الملوثة أو المكشوفة أو غير المخزنة بشكل جيد، غسل الخضروات والفواكه جيدًا قبل استخدامها، استخدام مبيدات للحشرات والقوارض، ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية وفاتحة اللون، بالإضافة إلي عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو لهواء المكيف بشكل مفرط.

ما هي الأمراض المرتبطة بتساقط الأمطار؟

الأمراض التنفسية: مثل الربو والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الحلق والتحسس، التي قد تزداد بسبب انخفاض جودة الهواء وزيادة نسبة الرطوبة والغبار.

الأمراض المعدية: مثل الملاريا والضنك والليشمانيا والإيبولا، التي قد تنتقل عن طريق الحشرات والقوارض والديدان التي تكاثر بسبب الأمطار.

الأمراض الهضمية: مثل التسمم الغذائي والإسهال والتقيؤ والجفاف، التي قد تحدث بسبب تلوث أو نقص في المياه أو تناول أطعمة غير نظيفة أو مخزنة بشكل جيد.

الأمراض الجلدية: مثل الطفح الجلدي والفطريات، التي قد تحدث بسبب العرق أو التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو للهواء المكيف بشكل مفرط.