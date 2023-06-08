الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سيدة تونسية بتهمة قتل طفلتها فى التجمع الأول

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سيدة تونسية فى اتهامها بقتل طفلتها في التجمع الأول، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها.

وكان قد تلقى قسم التجمع الأول بلاغاً من مستشفي يفيد استقباله جثة طفلة “عام و ٨ شهور” مقتولة خنقاً، ووالدتها مصابة بجرح طعني بالجسم وترقد بين الحياة والموت.

على الفور وجه مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة فحص البلاغ وكشف ملابساته، حيث قام رجال المباحث بالانتقال إلى محل الجريمة، وجار استجواب شهود العيان لحين استجواب الأم التي ترقد بالمستشفى، وجارٍ إخطار النيابة للتحقيق.

تجديد حبس سيدة تونسية قتل التجمع الاول قتولة خنقا جرح طعني

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