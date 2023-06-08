الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تناقش "عادات وتقاليد أهل البادية" بملتقى الخصوصية الثقافية

قصور الثقافة تناقش
قصور الثقافة تناقش "عادات وتقاليد أهل البادية" بملتقى الخصوص

حول عادات وتقاليد البدو ما بين المتغير والثابت، تحدث الباحث بالتراث الشعبي حمد شعيب في ملتقى، اليوم الخميس، ضمن ثاني محاور الخصوصية الثقافية الذي تعقده الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية؛ لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، للعاملين بالهيئة.

أكد "شعيب" أن أبرز ما يميز البدوي إكرام الضيف شأنه في ذلك شأن أهل البادية الذين يتنافسون في إكرام ضيوفهم إذا حل بمجلسهم، وذلك حسب مكانته الاجتماعية، ويتبارى الجميع في تقديم واجب الضيافة خاصة إذا كان من الغرباء.

كما تناول القضاء العرفي الذي يمتلك ثروة من قواعد وأحكام تراكمت على مر السنوات نتيجة لخبرات طويلة، تعترف بها القبائل والعشائر كقانون غير مكتوب، قادر على حماية أبناء القبيلة واستمرار بقائها، والتي من بينها الوجاهة التي يحكم القاضي العرفي بها في بعض الأحيان بمبالغ كبيرة في قضايا القتل أو العرض، والتي قد لا يستطيع المحكوم عليه تحمل هذه المبالغ، عندئذ تتحمل القبيلة كلها المبلغ فيدفع كل فرد ذكر بالغ نصيبًا في هذا "الغرم"، أما إذا استكثرت القبيلة المبلغ أو لم تستطع السداد، حينئذ يقوم زعماؤها باصطحاب بعض زعماء القبائل الأخرى من غير أطراف النزاع، ويتوجه الجميع إلى المقضى لصالحه طالبين منه تخفيض المبلغ ويسمى هذا الوفد "وفد الجاهة" وأحيانًا يصطحب المحكوم عليه نساءه وأولاده وبعض الهدايا ليسترحم صاحب الحق طالبا التنازل عن الغرامة أو جزء منها، ويعرف ذلك عند البدو "بالوجاهة"، وغالبًا ما يوافق صاحب الحق ويتنازل عن الغرامة أو جزء منها، كرما منه وشهامة، لأن رفض التنازل عند البدو يعتبر بخلا وعدم مروءة.

كما تناول الباحث بالشرح والتفصيل قص الأثر ليس كصناعة، بل موهبة فطرية تتطور مع التجارب واكتساب الخبرات من الأباء والأجداد. 

وأشار إلى آداب الطعام والشراب وكيف يكون الأطفال قائمين على خدمة الكبار حتى يفرغوا من طعامهم ولا تشاركهم النساء على المائدة، مع عدم استخدام أدوات المائدة في ذلك بل الأيدي وحسب وخاصة اليد اليمنى، واختتم اللقاء بالحديث عن الزي البدوي عند الرجال والنساء والحلي وعادات الحياة لديهم من ميلاد وحياة وموت.

عادات وتقاليد بالتراث الشعبي حمد شعيب المخرج هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأكثر قراءة

اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

عبدالله محمود.. الجوكر المشاغب

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023.. تبدأ يوم الوقفة وتنتهى فى اليوم الرابع للعيد

الثانوية العامة أفورة طلاب أم فيلم رعب حقيقى؟.. استفتاء "الدستور" يجيب

تعرف على موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023/ 2024

الرئيس السيسى يشيد بالدور الحيوى لكينيا فى تعزيز الاستقرار بإفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعده

خالد حريب

الدولة المصرية تدق أبواب أفريقيا

محمد عبدالعزيز

من يرحم يُرحم

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس