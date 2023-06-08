الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجمل: نأمل أن تخرج توصيات عن مؤتمر العمل الدولي في مصلحة العمل والعمال وان تكون بداية للم الشمل

القوي العاملة
القوي العاملة

أعرب عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وصنع مواد البناء، عن أمله أن تخرج الدورة 111 من مؤتمر العمل الدولي، والذي تعقده منظمة العمل الدولية خلال الفترة من 5-16 يونيه 2023، بتوصيات تكون بداية جديدة للم الشمل وتصب في مصلحة العمل والعمال، وتتمسك بالمبادئ السامية، من أجل الانتصار لقضايا الحقوق والحريات النقابية، والدفاع عن حقوق العمال المشروعة.

وقال الجمل، إن مؤتمر العمل الدولي خلال الأيام الماضية ناقش عددا من التقارير منها: تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين، وجنوب لبنان، والجولان السورية، والتلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.

وأشار الجمل أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شارك بعدد كبير من مناقشات اللجان المنعقدة خلال جلسات أعمال المؤتمر، على مدار الثلاثة أيام الماضية، وتم تقديم ملاحظات ستتم مناقشتها والعمل عليها خلال نتائج وتوصيات المؤتمر.

وأردف عبد المنعم الجمل، أن ما تشهده مصر من استقرار جعلها تحظى باهتمام دول العالم مؤكدا مواصلة عمال مصر العمل والجهد من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة وإقامة الجمهورية الجديدة.

وأشار الجمل إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شارك بعدد كبير من مناقشات اللجان المنعقدة خلال جلسات أعمال المؤتمر، على مدار الثلاثة أيام الماضية، وتم تقديم ملاحظات ستتم مناقشتها والعمل عليها خلال نتائج وتوصيات المؤتمر.

وأردف عبد المنعم الجمل، أن ما تشهده مصر من استقرار جعلها تحظى باهتمام دول العالم، مؤكدًا مواصلة عمال مصر العمل والجهد من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة وإقامة الجمهورية الجديدة.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أعمال المؤتمر الإجتماع الاقتصاد الأخشاب الاجتماعي

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