الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب يكشف أهم مجالات التعاون بين مصر وزامبيا

التجارة
التجارة

قال الكاتب الزامبي، بريان موالي إن التجارة البينية بين الدول الأعضاء بالكوميسا كانت إحدى القضايا الأساسية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الرئيس الزامبي أكد زيادة التجارة البينية الى 100 مليار دولار بين الدول الأعضاء.

تصدير المواد الخام في شكلها الأولى كان بلا قيمة 

أضاف بريان، خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زامبيا تتعاون مع الكونغو الديمقرطية لتصنيع السيارات الكهربائية وإضافة القيمة المضافة لها، مؤكدًا أن تصدير المواد الخام في شكلها الأولى كان بلا قيمة ويتم شرائها بأسعار مرتفعة، وإضافة القيمة المضافة يعمل على تعزيز التجارة البينية بين الدول 

وتابع أن هناك شراكات مختلفة بين مصر وزامبيا في مجال التعليم والإعلام ونتوقع أن مصر بحضارتها الكبيرة لديها الكثير من الخبرات والدروس التي يمكن الاستفادة منها في زامبي والحصول على الأنظمة المصرية، كما أن زامبيا لديها الكثير من المواد الخام التي تهم الجانب المصري ورجل الأعمال المصريين والتعاون يعود بالمنفعة لكلا البلدين.

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