إعلام أوكرانى: الإعلان عن حالة تأهب جوى فى كافة أنحاء البلاد

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، عن دوي انفجارات في مدينة تشيركاسي وسط البلاد، بالإضافة إلى الإعلان عن حالة تأهب جوي في كافة أنحاء البلاد.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة نيويورك بوست، إن مسؤولون من طرفي الصراع زعموا أن أوكرانيا شنت اليوم الخميس هجومها المضاد الذي طال انتظاره لدفع القوات الروسية من أراضيها بعد أكثر من 15 شهرًا من الحرب.

قال مسؤولان أوكرانيان، من بينهم مصدر مقرب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وبشكل منفصل ، أكد ضابط كبير وجندي بالقرب من الخطوط الأمامية مزاعم الهجوم المضاد، وهو أمر لم تؤكده كييف رسميًا.

وردًا على طلب للتعليق على التقارير الإعلامية المتعلقة بالهجوم المضاد، رفض الجيش الأوكراني هذه التقارير.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات، ونحن لا نعلق على مصادر مجهولة".

"تم اكتشاف العدو في الوقت المناسب من قبل قوات الاستطلاع لدينا وتم توجيه ضربة وقائية من قبل قواتنا المدفعية والطيران باستخدام أسلحة مضادة للدبابات".

وأفاد عدد من المسؤولين بأن أوكرانيا شنت هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

وزعمت تقارير متعددة من مصادر روسية أيضًا أن الأوكرانيين كانوا يحاولون اختراق خطوط العدو في منطقة زابوريزهزهيا في الجنوب الشرقي، لكنهم واجهوا مقاومة شديدة وتكبدوا خسائر كبيرة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن قواته صدت أربع هجمات أوكرانية منفصلة خلال الليل في زابوريزهجيا وإن قوات كييف اضطرت إلى التراجع "مع تكبد خسائر فادحة".

وقال شويجو في بيان "في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم حاول العدو اختراق دفاعاتنا في اتجاه زابوريزهزه بقوات من اللواء الميكانيكي 47 قوامه 1500 رجل و150 عربة مدرعة."