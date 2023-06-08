"الأنبا بشارة يتفقد مؤتمر جنود مريم بالبربا".. أبرز فعاليات الكاثوليكية اليوم

تفقد الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مؤتمر فرق جنود مريم، بكنيسة السيدة العذراء، بالبربا.

جاء ذلك بمشاركة الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات وفي كلمته، تحدث صاحب النيافة حول فضيلة الطاعة في حياة أمنا مريم العذراء، وهي الطاعة لكلمة الله، وقبول البشارة.

وأضاف الأنبا بشارة: علينا كجنود مريم أن نعيش الطاعة في حياتنا للأسرة، والكنيسة، مؤكدًا لهم أهمية معايشة المحبة مع الآخرين.

والتقى راعي الإيبارشية أيضًا "خدمة نقوم ونبني"، التي تقدم أعمال المحبة، والخدمات الإنسانية، بحديقة البربا، حيث تم عرض الأعمال، التي تقدمها الخدمة.

الجدير بالذكر أن مؤتمر جنود مريم، بكنيسة السيدة العذراء، بالبربا، أقيم لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار "كلي بجملتي لك يشمل"، من خلال عدد من الفقرات المتنوعة.