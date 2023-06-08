البيت الأبيض: التقارير حول اقتراب إيران وأميركا من صفقة بشأن تخصيب اليورانيوم غير صحيحة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن التقرير الذي يفيد بأن إيران والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم الإيراني وتخفيف العقوبات غير صحيحة.

ونفى البيت الأبيض يوم الخميس تقريرا إعلاميا عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران من إبرام اتفاق مؤقت تكبح إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "هذا التقرير كاذب ومضلل"، في إشارة إلى مقال على موقع ميدل إيست آي على الإنترنت نقلا عن مصدرين لم يسمهما قالا إن إيران والولايات المتحدة تقتربان من صفقة مؤقتة لتبادل تخفيف بعض العقوبات لخفض أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وكانت قد أدت التقارير السابقة إلى انخفاض أسعار النفط مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى 69.03 دولارًا أمريكيًا.

حيث إن هناك بعض الشكوك وارتداد 2.20 دولار ولكن هناك أكثر من تقرير لذلك هناك بعض الحقيقة في ذلك، ولكن يبدو أنه يمثل أساسا لما يمكن أن تكون عليه الصفقة.

وانخفض النفط بحدة بسبب تقارير وسائل الإعلام الإقليمية التي أشعلت تكهنات بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من صفقة من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من صادرات الخام الإيراني، جاء الانخفاض السريع وسط خلفية من مخاوف الطلب على استهلاك الطاقة.

وانخفض سهم West Texas Intermediate بنسبة 4.8٪ ليهبط إلى أقل من 70 دولارا للبرميل بعد أن قالت وسائل إعلام إن إيران والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في المحادثات بشأن البرنامج النووي لإيران.

وقالت ريبيكا بابين، متداولة كبيرة في مجال الطاقة لدى CIBC Private Wealth: "من المحتمل أن يكون هذا التحرك المفاجئ إلى الأسفل مفرطا في رد الفعل".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن حركة السعر توضح مدى السرعة التي يمكن أن يتحول بها النفط الخام إلى الأسفل بينما يكافح من أجل الارتفاع حتى عندما تكون هناك تطورات إيجابية".

وأضافوا مراقبين للأوضاع، أنه قبل انهيار المحادثات، إن إيران، ثاني أكبر منتج في أوبك سابقا، قد تستعيد حوالي مليون برميل من إنتاج الخام اليومي في غضون أشهر من التوصل إلى اتفاق.

ويمكن أن تعود إلى طاقتها الكاملة بحوالي 3.7 ملايين برميل يوميا بحلول العام المقبل.

وردا على سؤال بشأن التقارير أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدان باتيل إنه لن يرد على "شائعات أو تسريبات عن محادثات دبلوماسية"، "لقد كان الرئيس واضحا أيضا، كما فعل الوزير، أننا لم نحذف أي خيار من الطاولة، ولذا سأترك الأمر عند هذا الحد." وامتنع مسؤولون إيرانيون عن التعليق.

وانخفض النفط بنسبة 10٪ هذا العام مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين، وارتفاع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتدفقات الخام الروسية القوية التي تؤثر على الأسعار، في محاولة لحشد الأسعار، تعهدت المملكة العربية السعودية بقطع أكثر من مليون برميل يوميًا بالإضافة إلى التخفيضات التي أجرتها المنظمة في وقت سابق من هذا العام.