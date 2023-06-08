الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود زكريا يكشف كيف تجاوزت مصر معوقات تحقيق التكامل الاقتصادي لدول الكوميسا

الكوميسا
الكوميسا

قال محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية، إن قمة الكوميسا تعكس رغبة قادة لدول للتحرك  تجاه التعاون والتكامل الإقليمي والذي يأخذ أشكالًا عدة على المستوى الاقتصادي من حيث تعزيز التجارة والاستثمارات البينية ويدعمه إطلاق الكوميسا لمنطقة التجارة الحرة والتي تم إطلاقها عام 2022 بمشاركة 11 دولة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الملف الأمني استحوذ على اهتمام رؤساء الدول لأن هناك العديد من التحديات ذات الاهتمام المشترك ومنها الإرهاب العابر للحدود خاصة مع تناميه خلال الفترة الأخيرة.

أهم التحديات التي تعترض مسار التكامل الاقتصادي لدول الكوميسا

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تعترض مسار التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في الكوميسا حتى في ظل تولي مصر لهذا التجمع طرحت العديد من السبل لتجاوز التحديات أبرزها مسألة تعزيز الاستثمار في قطاع البنية التحتية العابرة للدول، ومصر طرحت منذ سنوات إقامة طريق القاهرة كيب تاون، والذي يمر عبر أراضي 9 دول إفريقية ويبلغ طوله 11 ألف كيلو متر والمفترض أن يساهم في اختصار التدابير والتي تعيق انتقال السلع والأفراد، وكذلك تطوير استراتيجيات وطنية صناعية لدول الكوميسا.

محمود زكريا الكوميسا التكامل الاقتصادي مصر التحديات منطقة التجارة الحرة

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