الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تصميم عمرانى: يجب وضع القاهرة الخديوية على الخريطة السياحية المصرية

القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية

قالت الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إنه القاهرة الخديوية "وسط البلد" أصبحت جاذبة للمواطنين والمستثمرين بعدما تم تطويرها من قبل الدولة المصرية الفترة الأخيرة، لذا أصبح الطلب عليها متزايد بصورة كبيرة من قبل المواطنين.

القاهرة الخديوية

وأكدت الدكتورة سهير زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن جميع الأنشطة التي كانت توجد في القاهرة الخديوية بدأت تعود إلى عملها مرة أخرى بعدما قامت الدولة بإحياء مظاهر هذه المنطقة الأثرية والثقافية.

 الخريطة السياحية المصرية

وأضافت في حديثها، أنه يجب وضع هذه المنطقة على الخريطة السياحية نظراً لأنها تتميز بالطراز العمراني القديم الأثري الثقافي.

وتابعت: "جميع التعديات على حدائق هذه المنطقة يجب إزالتها مع إنشاء منظومة صيانة كاملة للمنطقة من إرجاع تلك المنطقة إلى مكانتها المعهودة".

واستطردت: "اقترح إنشاء مجلس أمناء لمنطقة القاهرة الخديوية لإدارة تلك المنطقة بصورة منظمة وقانونية حتى تحافظ تلك المنطقة على بريقها".

أستاذ تصميم عمراني القاهرة الخديوية وسط البلد تطوير وسط البلد الخريطة المصرية السياحية ضياء رشوان

الأكثر قراءة

اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

"aiBANK" يتيح السحب والإيداع اللحظى ببطاقات الخصم المباشر عن طريق "فورى"

وزير الرى: الدولة تؤكد ثقتها فى المهندس طارق النبراوى نقيبًا للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة

هيئة الدواء تعقد جلستين حول دعم الاستثمار الدوائى واستدامة إنتاج المستحضرات الحيوية بإفريقيا

مصرع طفل سقط من علو فى البدرشين

أمطار خفيفة تضرب الجيزة والقاهرة: بيان بدرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس