أستاذ تصميم عمرانى: يجب وضع القاهرة الخديوية على الخريطة السياحية المصرية

قالت الدكتورة سهير زكي حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إنه القاهرة الخديوية "وسط البلد" أصبحت جاذبة للمواطنين والمستثمرين بعدما تم تطويرها من قبل الدولة المصرية الفترة الأخيرة، لذا أصبح الطلب عليها متزايد بصورة كبيرة من قبل المواطنين.

القاهرة الخديوية

وأكدت الدكتورة سهير زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن جميع الأنشطة التي كانت توجد في القاهرة الخديوية بدأت تعود إلى عملها مرة أخرى بعدما قامت الدولة بإحياء مظاهر هذه المنطقة الأثرية والثقافية.

الخريطة السياحية المصرية

وأضافت في حديثها، أنه يجب وضع هذه المنطقة على الخريطة السياحية نظراً لأنها تتميز بالطراز العمراني القديم الأثري الثقافي.

وتابعت: "جميع التعديات على حدائق هذه المنطقة يجب إزالتها مع إنشاء منظومة صيانة كاملة للمنطقة من إرجاع تلك المنطقة إلى مكانتها المعهودة".

واستطردت: "اقترح إنشاء مجلس أمناء لمنطقة القاهرة الخديوية لإدارة تلك المنطقة بصورة منظمة وقانونية حتى تحافظ تلك المنطقة على بريقها".