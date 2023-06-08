لا يفوتك هذا المساء| الرئيس السيسى يغادر مقر انعقاد "الكوميسا".. وغلق كلي لكورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

بعد مشاركته فى أعمال القمة.. السيسى يغادر مقر انعقاد اجتماع الكوميسا

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مقر انعقاد اجتماع الكوميسا بعد المشاركة في أعمال القمة الـ22، وذلك وفقًا لنبأ عاجل ورد على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية".

https://www.dostor.org/4418383

اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

تمكّن فريق العمل المختص بوزارة البيئة، بالتعاون مع جهات أخرى، من السيطرة على السمكة التي هاجمت أحد رواد شواطئ الغردقة، وتم نقلها إلى المعمل لفحصها والتعرف على أسباب هجومها.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فريق العمل بتطبيق السياسات العالمية لتحقيق سلامة مرتادي شواطئ البحر الأحمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي حوادث هجوم القروش.

https://www.dostor.org/4418375

الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الختامية لقمة الكوميسا

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، بالجلسة الختامية للقمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (كوميسا) بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وأشاد المشاركون بالجلسة بالجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين، مؤكدين أهمية البناء على الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للكوميسا.

https://www.dostor.org/4418339

غلق كلي لكورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو.. تعرف على التحويلات المرورية

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير الحركة، اليوم، تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد.

https://www.dostor.org/4418334

أمطار خفيفة تضرب الجيزة والقاهرة: بيان بدرجات الحرارة

شهدت مناطق شرق القاهرة والجيزة، مساء الخميس، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظتين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الغد إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية.



https://www.dostor.org/4418355

في حب الشيخ حسنى وأبوسويلم وعتريس.. كل ما هو مبدع محمود

فى العام ١٩٤٦ وبينما كان العالم كله ينفض غبار حرب عالمية ضروس أرّقته لمدة ٦ سنوات.. كان هناك فى مصر ممثل شاب اسمه محمود المليجى فى أواخر الثلاثينيات يطوى استديوهات قاهرة المعز ليشخص فيها ١٣ دورًا مختلفًا فى ١٣ فيلمًا صورها خلال ذلك العام فقط.

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