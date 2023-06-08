تعرف على موعد وقفة عيد الأضحي المبارك وفضل صيام هذا اليوم

كثُر البحث عبر السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، خاصًة مع بدء العد التنازلي لقدوم عيد الأضحي المبارك، يبحث الناس والمواطنين عن موعد وقفة عيد الأضحي المبارك، وفضل صيامه.

ويرصد "الدستور" موعد وقفة عيد الأضحي المبارك، وفضل صيامه، في السطور التالية..

وكشفت الحسابات الفلكية موعد وقفة عرفات لعام 2023، حيث يكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الشهر الجاري لعام 2023، وذلك بعد أن يولد هلال شهر ذي الحجة فجر يوم الأحد 18 يونيو من الشهر الجاري لعام 2023.

من المؤكد والمعروف أن لصيام يوم وقفة عرفات أهمية كبيرة خاصًة أنه من ضمن الأحداث الدينية الهامة في الشريعة الإسلامية، خاصًة أنه يجمع الملايين من المسلمين سنويًا في جبل عرفات المقدّس في السعودية، لأداء هذه الشعيرة العظيمة، ويجتمع الجميع على فضل صيامه، وضرورة الصيام في هذا اليوم للمسلم البالغ العاقل.

وقفة عرفات هي من أهم أركان الحج والتي تكون سبب لاكتمال الحج، وهي الوقوف بجبل عرفة الموافق يوم التاسع من شهر ذي الحجة، والذي يقف فيه الحاج ويدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الاستغفار والتوبة من الذنوب.

فضل صيام يوم عرفة

ووفقًا للحديث النبوي الشريف الذي يوضح فضل صيام يوم عرفة، أن صيام يوم عرفات يكفر الذنوب الصغيرة لسنتين السابقة واللاحقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ".

كما أن صيام يوم عرفات، من أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، التي أقسم الله بها في كتابه، وأثنى عليها رسوله في سنته، فقال صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هذِهِ الأيّامِ".