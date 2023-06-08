الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بسبب فيلم كليوباترا| مدرسة دولية ترد على مزيّفى تاريخ مصر بهذا الإجراء

جريدة الدستور

نظمت مدارس الريتاج الدولية مبادرة ومشروعًا جديدًا لتوضيح وشرح تاريخ مصر وشخصياته البارزة التي تعد رموزًا في تاريخ مصر الفرعونية.

وأوضحت مدارس الريتاج الدولية فى بيان لها، أن المبادرة الجديدة أهميتها تأتي للتصدي لحملات تزوير تاريخ مصر والشخصيات الفرعونية.

وتضم مبادرة مدارس الريتاج الدولية، جميع المراحل الدراسية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.

كما أن المبادرة الجديدة أوضحت تاريخ مصر الفرعونى بشكل صحيح و شخصياته البارزة التي تعد رموزًا في تاريخ مصر، مثل الملكة حتشبسوت وكليوباترا والملك رمسيس وتحتمس الثالث وغيرهم من الشخصيات المعروفة في تاريخ مصر.

وشملت المبادرة الأعمال الأبحاث العلمية والمقالات وموضوعات وعمل لوحات فنية يمثلها الطلاب بأنفسهم من جميع الأعمار تمثل حياة الفراعنة وشخصياتها وقصة حياتها.

وتهدف مبادرة مدارس الريتاج الدولية، إلى توصيل رسالة بجميع اللغات العربية والفرنسية والألمانية والإنجليزية من جميع الأعمار بمدى أهمية تاريخ وحضارة مصر الفرعونية.

https://fb.watch/l0jOzMyrdC/?mibextid=Nif5oz

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