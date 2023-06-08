الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب محافظ القليوبية: بعد تولى المنصب الرئيس السيسي قال لنا "عايزكم تنجحوا"

الدكتور سمير حماد
الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية

قال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إن قرية الأحراز بشبين القناطر تم العمل عليها في المرحلة ما قبل انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، لافتاً إلى أننا تعلمنا دروسا مستفادة لتحقيق استفادة في المرحلة الأولى في باقي الوحدات المحلية، والتي تقدر بـ9 وحدات محلية في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأضاف الدكتور سمير حماد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أنه قد انضم للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الدفعة الثالثة عام 2018م، حيث تعتبر هذه هي البداية الحقيقية للعمل العام.

وأوضح الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، أنه حتى عام 2018م، كان عضو هيئة تدريس في الجامعة، حيث أنهى الماجستير والدكتوراه في الهندسة المعمارية في تخصص تصميم منشآت الرعاية الصحية، لافتا إلى أنه عمل خلال البرنامج الرئاسي على محاور كثيرة؛ سواء العلوم السياسية، أو العلوم الإدارية، الأمن القومي، موضوعات كثيرة لمدة عام كامل، وكان من حسن حظنا أننا شهدنا إطلاق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأكاديمية الوطنية للشباب، وكنا الدفعة الأولى التي التحقت بالأكاديمية، ومنها تم العمل على موضوعات ومحاور مختلفة تمامًا عن الدراسة في الجامعة.

وأشار إلى أنه بعد توليه المنصب وحلف اليمين، قال لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي: "عايزكم تنجحوا".

الأكثر قراءة

اصطياد سمكة القرش المهاجمة لأحد رواد شواطئ البحر الأحمر

"aiBANK" يتيح السحب والإيداع اللحظى ببطاقات الخصم المباشر عن طريق "فورى"

هيئة الدواء تعقد جلستين حول دعم الاستثمار الدوائى واستدامة إنتاج المستحضرات الحيوية بإفريقيا

وزير الرى: الدولة تؤكد ثقتها فى المهندس طارق النبراوى نقيبًا للمهندسين وتشجب ما حدث من قلة

مصرع طفل سقط من علو فى البدرشين

أمطار خفيفة تضرب الجيزة والقاهرة: بيان بدرجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس