نائب محافظ القليوبية: بعد تولى المنصب الرئيس السيسي قال لنا "عايزكم تنجحوا"

قال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إن قرية الأحراز بشبين القناطر تم العمل عليها في المرحلة ما قبل انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، لافتاً إلى أننا تعلمنا دروسا مستفادة لتحقيق استفادة في المرحلة الأولى في باقي الوحدات المحلية، والتي تقدر بـ9 وحدات محلية في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأضاف الدكتور سمير حماد، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أنه قد انضم للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الدفعة الثالثة عام 2018م، حيث تعتبر هذه هي البداية الحقيقية للعمل العام.

وأوضح الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، أنه حتى عام 2018م، كان عضو هيئة تدريس في الجامعة، حيث أنهى الماجستير والدكتوراه في الهندسة المعمارية في تخصص تصميم منشآت الرعاية الصحية، لافتا إلى أنه عمل خلال البرنامج الرئاسي على محاور كثيرة؛ سواء العلوم السياسية، أو العلوم الإدارية، الأمن القومي، موضوعات كثيرة لمدة عام كامل، وكان من حسن حظنا أننا شهدنا إطلاق سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأكاديمية الوطنية للشباب، وكنا الدفعة الأولى التي التحقت بالأكاديمية، ومنها تم العمل على موضوعات ومحاور مختلفة تمامًا عن الدراسة في الجامعة.

وأشار إلى أنه بعد توليه المنصب وحلف اليمين، قال لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي: "عايزكم تنجحوا".