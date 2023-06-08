الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| محمد مهنا: هذه هى أمراض القلوب التى تحبط الأعمال (فيديو)

الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإنسان يكون مخلص، ويتقن عمله الصالح ويعجب به، فيحبط عمله، لافتًا إلى أن ما يحبط العمل إلا الإعجاب به والغرور بالنفس، وهو ما جاء فى الحديث الشريف: "كل الناس هلكى إلا العالمون وكل العالمين هلكى إلا العاملون وكل العاملين هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم".

وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال لقائه في برنامج "الطريق إلى الله"، المذاع عبر قناة “الناس”: "تكون مخلص وتتقن العمل وتعجب به فيحبط عملك مع إنك كنت مخلص، فالإخلاص أن تنوى لله وتفعل لله، ولا تنظر لنفسك، المفترض أن تعمل ولا ترى إلا الله، ولو رأيت غير الله فهذه من أمراض القلوب والعيوب التى تعرقل السير فى طريق الله".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
 

قناة الناس الطريق إلى الله أمراض القلوب أمراض القلوب التى تحبط الأعمال الإنسان يكون مخلص ما يحبط العمل إلا الإعجاب به والغرور بالنفس

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