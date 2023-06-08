بعد مشاركته فى أعمال القمة.. السيسى يغادر مقر انعقاد اجتماع الكوميسا

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، مقر انعقاد اجتماع الكوميسا بعد المشاركة في أعمال القمة الـ22، وذلك وفقًا لنبأ عاجل ورد على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية".

مشاركة الرئيس في الجلسة الختامية

وشارك الرئيس السيسي، مساء اليوم، في الجلسة الختامية للقمة 22 (كوميسا) بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وأشاد المشاركون بالجلسة بالجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين، مؤكدين أهمية البناء على الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للكوميسا.

ووجه رئيس زامبيا هاكيندي هيتشيليما الشكر للرئيس السيسي على قيادته لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود لدفع التكامل الإقليمي في إطار الكوميسا.