تامر أمين: السيسى حط "مربط الفرس" أمام الزعماء الأفارقة

علق الإعلامي تامر أمين، الخميس، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تجمع دول الكوميسا.

وقال تامر، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم، إن الرئيس السيسي أكد على الجهود المصرية خلال رئاسة مصر للكوميسا هذه الدورة.

وأضاف أن الرئيس استعرض البصمات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية لتجمع الكوميسا، موضحًا أن السيسي نوه، في كلمته اليوم، على ما وصفه بـ"مربط الفرس" ووضعه أمام الزعماء الأفارقة.

وتابع "متى تستطيع هذه القارة أن تعتمد على نفسها وأن تستغل الإمكانات اللا محدودة التي وهبها لغيرها من القارات، وبعدين كل القارات تنعم في رخاء سياسي واقتصادي دون القارة الإفريقية، مؤججة بالثروات والصراعات".

أشار إلى أن القارة هى الأعلي في كل شىء من ثروة بشرية وثروة معدنية، ولا يوجد أي شىء يمنعها من التقدم سوي انتهاء الصراعات.