الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: "التلبية من شعائر الحج.. حافظ عليها رسولنا الكريم"

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التلبية شعيرة من شعائر الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التلبية لأنها دعاء وذكر.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن الحكمة من التلبية أن فيها تنبيه على كرم الله على عباده، لأنه وحينما يسمع الإنسان التلبية يدخل الفرح في قلبه، لأن التلبية معناها إجابة المنادى وإجابة بعد إجابة على نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التلبية هي أن يقول الإنسان “لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس فتاوى الناس دار الافتاء المصرية التلبية شعائر الحج

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