هل يوجد طعام صحي للمصابين بالسكرى؟.. أفضل الأنظمة الغذائية الصحية

يعتبر الاهتمام بالنظام الغذائي، من الأمور المهمة لمرضى السكري، حيث إنه عامل أساسي لإدارة مرض السكري، فقد زاد مؤخرا البحث عن أفضل الأنظمة الغذائية لمرضى السكري.

أوضح الخبراء بموقع "diabetes" أنه لا يوجد نظام غذائي محدد لمرض السكري، لكن الأطعمة التي تتناولها لا تحدث فرقا فقط في كيفية إدارة مرض السكري، ولكن أيضا في مدى شعورك ومقدار الطاقة لديك.

ينصح الأطباء المصابين بمرض السكري باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات القليلة الدهون الجيدة.

كما يجب عليهم تنظيم أوقات وكميات الوجبات وتجنب الأطعمة الغنية بالسكر والصوديوم والدهون المشبعة، حيث يمكن لإخصائي التغذية مساعدتك في وضع خطة غذائية تناسب احتياجاتك وأهدافك الصحية.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها بالنسبة لمرضى السكري؟

بشكل عام يجب على مرضى السكري تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر أو الدهون أو الصوديوم أو السعرات الحرارية، لأنها تؤثر سلبا على مستويات السكر في الدم والصحة القلبية. من بين هذه الأطعمة، المخبوزات والحلويات، المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، لأنها تحتوي على سكريات بسيطة ترفع مستوى الجلوكوز في الدم بسرعة.

كما أن اللحوم والدجاج والسمك ذات الدهون العالية أو المقلية من الأطعمة التي يجب تجنبها، لأنها تزيد من نسبة الكولسترول والدهون في الدم وتسبب زيادة في الوزن.

نوه الأطباء بأن الحليب والزبادي والجبن كاملة الدسم من الأطعمة الخطرة بالنسبة لمريض السكري، لأنها تحتوي على دهون مشبعة وسكريات تؤثر على مستوى السكر في الدم والضغط.

ما هي الأطعمة المفضلة لدى مرضى السكري؟

الأطعمة المفضلة لمرضى السكري هي تلك التي تحتوي على كربوهيدرات صحية وألياف وبروتينات ودهون جيدة، وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والوقاية من المضاعفات، ومن بين هذه الأطعمة الفاكهة والخضراوات الطازجة أو المجمدة، خاصة الخضروات الورقية والفواكه التي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

كما أن الحبوب الكاملة مثل الشوفان والقمح والشعير والأرز البني، أطعمة جيدة لمرضى السكري، لأنها تحتوي على ألياف ومعادن وفيتامينات تساعد على بطء امتصاص السكر في الدم.

يمكن للمرضى التحكم بسكر الدم باتباع عدد من النصائح، ومنها اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكربوهيدرات الصحية والألياف والبروتينات والدهون الجيدة، وتجنب الأطعمة المصنعة والمحلاة والمقلية والغنية بالدهون المشبعة.

مراقبة مستوى سكر الدم باستخدام جهاز قياس السكر، وقياسه قبل وبعد الوجبات والتمارين الرياضية أو أي جهد بدني شديد، بالإضافة إلى استخدام الأنسولين أو الأدوية المناسبة للتحكم في سكر الدم، وفقا لتعليمات الطبيب، والانتباه للجرعة والتوقيت وطريقة الإعطاء.