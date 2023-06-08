رئيس مركز شبين القناطر يوضح تطورات إنشاء أول مستشفى مركزى

كشف خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية تطورات إنشاء أول مستشفى مركزي ضمن مبادرة (حياة كريمة).

أضاف العرفي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة أن المستشفى المركزي يخدم المدينة والقرى ومركز ومدينة شبين القناطر الذي يتكون من 36 قرية و148 عزبة وعدد السكان يقارب ثلاثة أرباع مليون نسمة".

وأوضح أن المستشفى العملاق بتكلفته واعتماداته الكبيرة لم تبخل الدولة بمساحة الأرض التي تفوق 5 أفدنة، وتم حجم الاعتمادات المالية المرصودة للمشروع حوالي مليار و200 مليون.

وأشار إلى أن "حياة كريمة" تمتد إلى كل قطاعات البنية الأساسية تبلغ حوالي 30 قطاع تقريبًا، إنما في القطاع الطبي له ميزة خاصة، حيث إن الدولة بتعليمات من القيادة السياسية، تعطي نوع من الاهتمام الشديد للقطاع الطبي أو قطاع صحة المواطنين، استكمالًا لما تم من مبادرات رئاسية، مثل مبادرة مليون صحة، إنما التخطيط للمستشفيات المركزية بالمكونات الوظيفية وأنواع الخدمة التي تقدمها غير المستوى الطبي المتواجد في المستشفى العام.