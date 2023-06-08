الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مركز شبين القناطر يوضح تطورات إنشاء أول مستشفى مركزى

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية تطورات إنشاء أول مستشفى مركزي ضمن مبادرة (حياة كريمة).

أضاف العرفي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة أن المستشفى المركزي يخدم المدينة والقرى ومركز ومدينة شبين القناطر الذي يتكون من 36 قرية و148 عزبة وعدد السكان يقارب ثلاثة أرباع مليون نسمة".

وأوضح أن المستشفى العملاق بتكلفته واعتماداته الكبيرة لم تبخل الدولة بمساحة الأرض التي تفوق 5 أفدنة، وتم حجم الاعتمادات المالية المرصودة للمشروع حوالي مليار و200 مليون.

وأشار إلى أن "حياة كريمة" تمتد إلى كل قطاعات البنية الأساسية تبلغ حوالي 30 قطاع تقريبًا، إنما في القطاع الطبي له ميزة خاصة، حيث إن الدولة بتعليمات من القيادة السياسية، تعطي نوع من الاهتمام الشديد للقطاع الطبي أو قطاع صحة المواطنين، استكمالًا لما تم من مبادرات رئاسية، مثل مبادرة مليون صحة، إنما التخطيط للمستشفيات المركزية بالمكونات الوظيفية وأنواع الخدمة التي تقدمها غير المستوى الطبي المتواجد في المستشفى العام.

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2023

5 يونيو «1-3»

غلق كلي لكورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو.. تعرف على التحويلات المرورية

رئيس «حلوان للآلات والمعدات» لـ«الدستور»: مهمتنا تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتنا العسكرية

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالطريق الصحراوي فى البحيرة

الرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الختامية لقمة الكوميسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو «1-3»

وائل لطفي

بدون فيروس سى

ماجد حبته

مصر.. «الكوميسا».. وزامبيا

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس