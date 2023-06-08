"المصريين الأحرار" يُوقع بروتوكول تعاون مع جامعة تشينغداو الصينية (صور)

وقع حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بروتوكول تعاون مع جامعة تشينغداو الصينية - إحدى الجامعات الرائدة في البحوث الزراعية و الآلات الزراعية الاتوماتيكية الحديثة - في مجال الميكنة الزراعية والتعاون في تصنيع الآلات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجامعة بقيادة البروفيسور وانج دوينجوي، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والإلكترونية جامعة شيندو الزراعية وأكاديمية شاندونغ بالصين، بمقر الحزب بالتزامن مع انعقاد المكتب السياسي.

واستقبل الوفد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام ونواب رئيس الحزب وقيادات المكتب السياسي.

ورحب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بوفد جامعة تشينغداو في إطار التعاون المتبادل لخدمة البلدين وتعزيز التبادل المشترك لما يخدم أبناء مصر والصين.

وقال رئيس الحزب، إن التعاون المشترك يشمل الإستفادة من براءة الاختراع في والخبرات البحوث الزراعية و الآلات المبرمجة، ونقل تجارب تصنيع تلك الآلات إلي مصر من خلال تنسيق الحزب مع مؤسسات الدولة وتعاون رجال الأعمال المصريين المهتمين بمجالات الاستثمار في تصنيع الآلات الزراعية المبرمجة الحديثة سوءا من الحزب أو خارجه".

وأضاف «خليل»، أن الحزب سوف يتعاون مع الجانب الصيني من خلال دراسات لجنة المناخ وتأثيرات ذلك علي الزراعة لارتباطها الوثيق، وتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والصيني في استثمار الزراعة وصناعة الآلات الحديثة وفق البرمجيات الحديثة.

واقترح رئيس حزب المصريين الأحرار ان يكون هناك تعاون في تصنيع ماكينات حصد التمور بالطرق الحديثة التي تفوقت فيها الجامعية ؛ خاصة تزامنا مع اتساع الرقعة الزراعية المصرية التى جاءت نتيجة جهود الرئيس السيسي.

وقال:" الصين ومصر يسجلان أفضل صور التعاون المشترك على حد المساواة والاحترام بأسلوب يمثل نموذجا لأطر تعزيز الشراكة بين البلدان المختلفة، ولاسيما بأن هدف البلدين والقيادة يتشارك في تحقيق التنمية المستدامة لما يخدم أجيال متعاقبة، فضلا عن التعاون الدبلوماسي والحزبي الراسخ لسنوات طويلة".

رافق الوفد الصيني الدكتور هاني مهنا أمين تنظيم الحزب بالبحيرة وأستاذ البحوث الزراعية، وأحمد حمودة أمين محافظة البحيرة، وحبيبة أحمد مساعد أمين تدريب وتثقيف البحيرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشيدت جامعة تشينغداو عام 1951 في مقاطعة شاندو، وتضم 25 كلية تشمل 82 تخصص وبها 30 ألف طالب في كمبوند واحد داخل الجامعة المغلقة على ذاتها في كل التخصصات وإنشاء فرع الهندسة الميكانيكية عام 1969 وتضم نحو 100 عضو تدريس في الكلية 11 بروفيسور و 28 أستاذ مساعد في فروع علمية منها ميكانيكية زراعية أوتوماتيكية و هندسة الآلات الذكية، ووجود معامل غير متوافرة في نظيرتها على مستوى الصين، وحاصل على عدة جوائز على مستوى القارة والعالم.