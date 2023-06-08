الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنازة عسكرية للشهيد الرائد مصطفى عبد الرازق بمسقط رأسه بمركز طما

الجنازة العسكرية
الجنازة العسكرية

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لحضور مراسم الجنازة العسكرية للشهيد الرائد "مصطفى عبد الرازق" معاون مباحث أول مركز الفتح بأسيوط، وذلك بمسقط رأسه بمركز طما، والذي استشهد اليوم أثناء مطاردة أحد الخارجين على القانون .

حضر مراسم الجنازة العسكرية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط والمئات من أهالي مركز طما.

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قد نعى بمزيد من الحزن والأسى، اليوم، الشهيد الرائد مصطفي عبدالرازق، مقدما العزاء والمواساة لأسرة الشهيد البطل .

استشهد اسعد الـ الأ الأسى البطل اسيوط الجنازة العسكرية

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