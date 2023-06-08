الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق: أهمية "الكوميسا" تأتى من خلال تعزيز التجارة البينية

الكوميسا
الكوميسا

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تقدمت بعدد من المبادرات الخاصة بالتصنيع والمنصات الرقمية للأعمال للكوميسا وقت ترأسها هذه القمة.

الحرب الروسية الأوكرانية

أضافت منى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفترة الماضية كانت بالغة الصعوبة نتيجة فيروس كورونا والحرب الروسية ـ الأوكرانية، وبالرغم من ذلك ساهمت مصر في كل المفاوضات الجارية لإزالة الحواجز الجمركية من خلال المبادرات التي قامت بها أثناء فترة الرئاسة المصرية للكوميسا.

الاتحاد الإفريقي 

وتابعت أن مصر تهدف من الاتحاد الإفريقي تحقيق السوق المشتركة، والذي يستند على التجمعات الإقليمية الاقتصادية باعتبارها الأساس الإقليمي من كل منطقة. 

وتابعت، "أهمية الكوميسا تأتي من خلال تعزيز التجارة البينية بين دولها، تحقيق السلم والأمن لدول شرق وجنوب القارة".

منى عمر مساعدة وزير الخارجية الأسبق المنصات الرقمية للأعمال الكوميسا اكسترا نيوز

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