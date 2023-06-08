العثور على جثة شاب داخل مقابر الفيوم

عثر أهالي منطقة باب الوداع "مقابر الفيوم" على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة فى أحد الطرق داخل مقابر الفيوم، وتم إبلاغ شرطة النجدة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة داخل طرق مقابر الفيوم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة شخص ووجود شبه جنائية.

ويكثف ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم، من جهودهم لكشف غموض الواقعة، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في وفاة الشاب من عدمه، وسرعة التوصل لهوية المتهمين حال وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم التعرف على هوية المتوفي يُدعى عوض سالم ويبلغ من العمر 32 عام وتم إخطار النيابة العامة لمناظرة الجثة في مكان عثورها وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة وتحديد وقتها.