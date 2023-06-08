برلمانية: كلمة الرئيس في قمة "الكوميسا" تأكيد على دور مصر بالقارة السمراء

قالت عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات قمة الـ"كوميسا"، أكدت على استعادة مصر لدورها الريادي بالقارة الأفريقية وحرصها الدائم على تقوية وتعزيز الأواصر الطيبة مع رؤسائها وزعمائها وإقدامها المستمر على تفعيل المبادرات التي تستهدف تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع الكوميسا.

وأوضحت “نصيف”، في بيان لها، أن استعراض الرئيس السيسي للجهود المصرية خلال توليها قيادة تجمع الكوميسا، لا سيما في قطاع البنية التحتية، يؤكد على تحديد الرؤية المصرية للأولويات الحتمية التي تساهم في رفع معدلات الإنتاج من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وأكدت أن دور مصر في تفعيل مبادئ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي كان لها دور كبير في زيادة صادرات دول التجمع والعمل على إتاحة الفرصة لهم بالتوسع في حجم الإنتاج واستغلال كافة الموارد من أجل زيادة المعدلات للأمام، مما نتج عنه ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "الكوميسا" إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، بقيمة 4.3 مليار دولار.

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حرصت خلال توليها قيادة التجمع على دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصاد، والتوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال خلق بيئة استثمارية وتجارية مشجعة لكافة الاعضاء مما سيساهم في تعزيز رفاهية الشعوب ورفع مقدرات الأمن والسلم من خلال توفير كافة المقومات التنموية.