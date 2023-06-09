كل ماتريد معرفته عن مدرسة الطاقة الشمسية بعد الإعدادية

البحث عن معلومات عن مدرسة الطاقة الشمسية، من المواضيع التى يهتم طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور من البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

كل ما تريد معرفته عن مدرسة الطاقة الشمسية

مقرمدرسة الطاقة الشمسية

تم بناء المدرسة داخل بقرية بنبان التابعة لمركز دراو بالناحية الغربية لمحافظة أسوان، وتقع على مسافة قريبة من مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

درجة القبول بمدرسة الطاقة الشمسية

هى تقبل الطلاب المتفوقين وكانت تنسيقها يقترب من 260 درجة الأعوام السابقة وترتبط بزيادة لامجاميع وارتفاعها

السبب وراء إنشاء مدرسة الطاقة الشمسية

تم إنشاء المدرسة لتحقيق ما تحتاجه محطة الطاقة الشمسية في محافظة أسوان من فنيين مدربين.

شروط التقديم

أن يكون التلميذ المتقدم للالتحاق بها خالى من أي موانع صحية، لأن خريجيها سيعملون في محطات الطاقة الشمسية ولديهم الخبرة النظرية والعملية في هذا المجال.

شكل الدراسة.. نظري وعملي

تكون الدراسة داخل المدرسة نظري وعملي على المعدات الخاصة بالطاقة الشمسية، وتلاميذها بعد تخرجهم منها يكونوا مؤهلين تماما لاحتياجات سوق العمل فى مجال الطاقة الشمسية.

المقابلة الشخصية لمدرسة الطاقة الشمسية

للقبول بمدرسة الطاقة الشمسية لا بد ان يجتاز التلميذ المتقدم لها أختبارات المقابلة الشخصية وكذلك عليه اجتياز الاختبار النطري والعملي للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بالإضافة للياقة الصحية

مميزات مدرسة الطاقة الشمسية

المدرسة لها العديد من الصفات التى تميزها عن غيرها من المدارس الثانوية، وهى:

بها معامل لضمان التدريب الجيد للتلاميذ عمليا.

بها العديد من ورش التدريب.

توفر العديد من الوظائف لخريجها في مجال الطاقة الشمسية أو التركيبات الكهربائية وغيرها من التخصصات الموجودة في المدرسة.



تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الطاقة الشمسية:

6 صور شخصية حديثة للطالب.

الأصل من استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية.

شهادة ميلاد الطالب المتقدم.

معلومات عن الشهادة التى يحصل عليها التلميذ بعد تخرجه من المدرسة :

شهادة الدبلوم الفنى الصناعى:

تمنح المدرسة لتلاميذها عقب التخرج شهادة"الدبلوم الفني الصناعي تخصصات مجال الطاقة الشمسية"، وتؤهله هذه الشهادة للعمل في مختلف شركات الطاقة الشمسية ، وكذلك القدرة على صيانة محطات الدوائر الكهربائية والطاقة الشمسية ومجال تركيبات الكهرباء والصحة والسلامة المهنية، وكذلك يمكن للطالب ان يستكمل الدراسة في كليات الهندية والمعاهد الفنية العليا.