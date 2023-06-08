الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمطار خفيفة تضرب الجيزة والقاهرة: بيان بدرجات الحرارة

سقوط أمطار متوسطة
سقوط أمطار متوسطة

شهدت مناطق شرق القاهرة والجيزة، مساء الخميس، سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بالمحافظتين.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الغد إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية.

وتأتي درجات الحرارة غدا كما يلي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 23

- أكتوبر 37 - 22

- بنها 36 - 23

- دمنهور 35 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 35 - 22

- المنصورة 36 - 23

- الزقازيق 37 - 24

- شبين الكوم 36 - 23

- طنطا 35 - 126

- دمياط 32 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 21

- العريش 32 - 22

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 38 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 39 - 29

- الغردقة 40 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 37  - 27

- رأس حدربة 36 - 28

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 39 - 26

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 41 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 30

- الأقصر 45 - 31

- أسوان 45 - 32

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 31

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