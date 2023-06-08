الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أمين الفتوى: التقتير فى الإنفاق على الأبناء إثم عظيم (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل سيدة قالت إنه بعد وفاة شقيقتها ارتبط زوجها بأخرى وترك الأولاد دون إنفاق أو رعاية، فما حكم الشرع؟

وقال أمين الفتوى، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، إن الوالد ملزم بالإنفاق على أولاده وتربيتهم، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".

وأوضح أمين الفتوى، أن هذا الرجل إن لم يفعل أي ذنب في حياته كلها فيكفيه هذا الإثم، فيجب أن نعرف لماذا أقدم هذا الرجل على فعل هذا الأمر، وما الأسباب التي دفعته إلى ذلك، لأنه يجب عليه أن يعتني بأولاده. 

وتابع: "أتمنى أن يأتى هذا الرجل إلى دار الإفتاء ونجلس معه ونفهم منه ونحل تلك المشكلةن لأن حرام عليه أن يترك الأولاد دون رعايتهم وهذا إثم كبير".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.


 

فتاوى الناس قناة الناس ملزم بالإنفاق على أولاده كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول دار الافتاء

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