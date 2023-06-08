قناة الناس| أمين الفتوى: التقتير فى الإنفاق على الأبناء إثم عظيم (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل سيدة قالت إنه بعد وفاة شقيقتها ارتبط زوجها بأخرى وترك الأولاد دون إنفاق أو رعاية، فما حكم الشرع؟

وقال أمين الفتوى، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، إن الوالد ملزم بالإنفاق على أولاده وتربيتهم، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".

وأوضح أمين الفتوى، أن هذا الرجل إن لم يفعل أي ذنب في حياته كلها فيكفيه هذا الإثم، فيجب أن نعرف لماذا أقدم هذا الرجل على فعل هذا الأمر، وما الأسباب التي دفعته إلى ذلك، لأنه يجب عليه أن يعتني بأولاده.

وتابع: "أتمنى أن يأتى هذا الرجل إلى دار الإفتاء ونجلس معه ونفهم منه ونحل تلك المشكلةن لأن حرام عليه أن يترك الأولاد دون رعايتهم وهذا إثم كبير".

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