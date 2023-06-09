الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب الثانوية العامة بالسويس: استفدنا من مراجعات مبادرة حياة كريمة

طلاب
طلاب

يواصل طلبة وطالبات الثانوية العامة في السويس الإقبال على محاضرات المراجعات النهائية تحت شعار "هتقدر في 10 أيام" بمدرسة السويس الثانوية العسكرية.

وأعرب الطلبة والطالبات عن مدى استفادتهم من المحاضرات التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة، والتي حرصوا على حضورها منذ اليوم الأول لانطلاق المبادرة في السويس.

وقال عبد الله سعد، أحد طلاب مدرسة العاشر من رمضان الثانوية للبنين، أنه حضر أربعة أيام من المراجعات، وأنه استفاد من مراجعات مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات، وينتظر مراجعة مادة الكيمياء، ووجه الشكر لمؤسسة حياة كريمة.

وأعربت رنا محمود، إحدى طالبات مدرسة السويس الثانوية القديمة للبنات، عن امتنانها لحسن معاملة متطوعي حياة كريمة في السويس، وأكدت أنها استفادت كثيرًا من مراجعات المواد التي حضرتها خلال الأيام الماضية. 

ويبادر متطوعو مؤسسة حياة كريمة على تقديم كافة أشكال المساعدة للطلبة والطالبات ليتمكنوا من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة. 

وقال محمد محسن، أحد متطوعي مؤسسة حياة كريمة في السويس، إن فريق المتطوعين يبذلون قصارى جهدهم لتقديم الخدمات لطلبة وطالبات الثانوية العامة ليتمكنوا من الاستفادة من المحاضرات.

وكانت محاضرات المراجعة النهائية لطلبة وطالبات الثانوية العامة، قد انطلقت الأسبوع الماضي، والتي تنظمتها مؤسسة حياة كريمة، بمدرسة السويس الثانوية العسكرية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
طلاب
مصر السويس حياة كريمه مراجعة الثانوية العامة هتقدر في 10 ايام

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