الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن مدرسة we للاتصالات والتكنولوجيا

مدرسة we للاتصالات
مدرسة we للاتصالات والتكنولوجيا

البحث عن معلومات عن مدرسة we للاتصالات من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمعظم المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

كل ماتريد معرفته عن مدارس we للاتصالات والتكنوبوجيا

  • تمكن تلاميذها المتفوقين من الالتحاق بكليات الحاسبات والمعلومات، وكذلك كليات الهندسة أقسام الاتصالات وقسمى الشبكات والكهرباء.
  • تكون الفترة الزمنية المحددة للدراسة بها هى 3 سنوات، يمنح الطلاب بعدها شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتكنولوجيا التطبيقية، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • يحصل التلميذ بعد تخرجه منها على شهادة خبرة معتمدة من الشركة المصرية للاتصالات، يحصل عليها التلميذ بعد حصوله على  فترات التدريب العملي المقررة بكفاءة.
  • تابعة لمنظومة المدارس التكنولوجيا التطبيقية، تدار حاليًا بأسلوب مؤسسي من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة.

شروط القبول في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا 

  • حصول  تلاميذ الشهادة الإعدادية الراغبين فى الانضمام لها على المجموع الذى يتم تحديده للالتحاق بالمدرسة.
  • لا يتعدى عمر التلميذ المتقدم لها في أول أكتوبر من العام الدراسي عن 18 عامًا.
  • يشترط الياقة الطبية للتلاميذ.
  • أن يحمل الطالب الجنسية المصرية.
  • ضرورة اجتياز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

 

أقسام مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا بعد "الشهادة الإعدادية"

هناك 5 أقسام داخل المدرسة وهي: 

  • قسم تكنولوجيا الاتصالات
  • قسم تكنولوجيا الإلكترونيات
  • قسم تكنولوجيا الكهرباء
  • قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب

تعرف على طرق التقديم لمدرسة we:

  • الدخول على رابط  مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتاح على الإنترنت.
  • الاطلاع على أقسام المدرسة، وشروط التقدم، ثم الضغط على  كلمة "التالي".
  • كتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة عن التلميذ المتقدم لها وهى الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، الجنسية.
معلومات عن مدرسة we للاتصالات شروط القبول في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا تعرف على طرق التقديم لمدرسة we أقسام مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا طرق التقديم لمدرسة we

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