فضل صيام العشر من ذى الحجة 2023

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر ذو الحجة شهر عيد الأضحى المبارك لذا ترتفع معدلات البحث عن فضل صيام العشر من ذي الحجة ٢٠٢٣ كي يستعد المسلمون للصيام في هذه الأيام المباركة.

فضل صيام العشر من ذي الحجة 2023



ننشر في التقرير فضل صيام العشر من ذي الحجة 2023 وموعد عيد الأضحى المبارك وفق الحسابات الفلكية..

10 أيام تبقت على موعد شهر ذو الحجة الذي يكون أول يوم فيه وفق الحسابات الفلكية يوم الاثنين 18 يونيو 2023 ويتم انتظار رؤية الإفتاء المصرية لهلال شهر ذو الحجة لتأكيد هذا الموعد لغرة الشهر الجديد.

وبهذا الموعد يكون موعد عيد الأضحى المبارك الأربعاء 28 يونيو 2023 وتكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.



وعن فضل صيام الأيام العشر من ذو الحجة، ذكر موقع دار الإفتاء المصرية في فتوى للدكتور علي جمعة قال فيها إن أيام عشر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه؛ فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

واستدل على ذلك بما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

وذكر “جمعة” في فتواه: "فيُستَحَبّ صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأنَّ صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة".