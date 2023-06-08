"الزراعة" تواصل تسلم التقاوى المعتمدة لـ4 محاصيل

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة وتواصل الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي الاستعداد مبكرا وتجهيز التقاوي الجيدة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة، إن محطات الغربلة على مستوى الجمهورية تواصل تسلم تقاوي محاصيل القمح والفول والبصل والشعير طبقا للمستهدف حتى الآن استعدادا للموسم الزراعي المقبل 2023 /2024، وذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة بضرورة الوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة إلى 100% والناتجة من القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن الوزارة تولي ملف التقاوي اهتمامًا كبيرًا، وحققت فيه تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وخاصة للقمح والذرة والأرز وفول الصويا وعباد الشمس ومحاصيل الأعلاف. ‏