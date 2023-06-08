الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الختامية لقمة الكوميسا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، بالجلسة الختامية للقمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (كوميسا) بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وأشاد المشاركون بالجلسة بالجهود التي بذلتها مصر خلال رئاستها لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين، مؤكدين أهمية البناء على الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للكوميسا.

ووجه رئيس زامبيا هاكيندي هيتشيليما الشكر للرئيس السيسي على قيادته لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لدفع التكامل الإقليمي في إطار الكوميسا.

وكانت زامبيا قد تسلمت رئاسة الكوميسا من مصر خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الكوميسا.

التكامل الإقليمي الجنوب الأفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الزامبية لوساكا العاصمة الزامبية هاكيندي هيتشيليما تجمع الكوميسا مواصلة الجهود

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