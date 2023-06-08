الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غلق كلي لكورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو.. تعرف على التحويلات المرورية

التحويلات المرورية
التحويلات المرورية

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير الحركة، اليوم، تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد.

وتشمل الأعمال توسعة كوبرى 15 مايو ورفع وتركيب الكمر الخرسانى الخاص بالتوسعة المشار إليها أعلى شارع كورنيش النيل بالعجوزة مما يستلزم الغلق الكلي لـ (شارع كورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تجاه ميدان الكيت كات بالجيزة)، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يوم واحد فقط بدءًا من الساعة الـ 1 صباح الجمعة وحتى الساعة 6 صباح السبت المقبل.

ويستلزم الإغلاق إجراء تحويلة مرورية على النحو التالى:

▪ حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير إتجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يساراً للاتجاه الآخر (القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء) باتجاه نفق العجوزة بعد تحويل اتجاه الحركة المرورية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول فى الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة فى المنطقة المواجهة للسيرك القومى، ثم استكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة تجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلى بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم استحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قبل ميدان الكيت كات.

 

▪ حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحى لنفق العجوزة ثم الدخول يميناً إلى شارع 26 يوليو أسفل كوبرى 15 مايو، ثم استكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو للعودة مرة آخرى إلى شارع 26 يوليو ثم يميناً اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء. 

 

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور الجيزة الجيزة الخدمات اللازمة كثافات الأعمال الإنشائية محور 26 يوليو

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