الجونة يهزم المقاصة ويقترب من دورى الأضواء ولافيينا يفوز على التليفونات

احتفظ فريق الجونة بصدارة المجموعة الاولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" بعد فوزه على المقاصة 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم هشام الفلال ليررتفع رصيد الجونة إلى 66 نقطة، ويتوقف رصيد المقاصة عند 48 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم الجونة 2-1وتقدم المقاصة بهدف سجله عبدالرحمن محمد من ركلة جزاء، وتعادل كريم ممدوح للجونة، ثم سجل أحمد ترك الهدف الثاني.. وفي الشوط الثاني سجل أرنو الهدف الثالث للجونة.

وفاز لافيينا على تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 65 نقطة ويتوقف رصيد التليفونات عند 20 نقطة.

وفاز بترول أسيوط على النصر للتعدين بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم جمال الجندي؛ ليرتفع رصيد البترول إلى 59 نقطة ويتوقف رصيد التعدين عند 50 نقطة.

وتعادل كيما مع أسمنت أسيوط بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمود رشدي؛ ليرتفع رصيد كيما إلى 45 نقطة ويحتفظ بالمركزالسادس، ويرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 38 نقطة.

وتعادل ديروط مع المنيا بهدفين لكل منهما ليرتفع رصيد المنيا إلى 43 نقطة، ورصيد ديروط إلى 40 نقطة.

وفاز الفيوم على ملوي بهدف سجله أحمد عبدالسلام في المباراة التي أدارها الحكم محمد طه؛ ليرتفع رصيد الفيوم إلى 25 نقطة ويتوقف رصيد ملوي عند 22 نقطة.

وفاز طامية على شبان قنا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم محمد أوتاكا؛ ليرتفع رصيد طامية إلى 25 نقطة ويتوقف رصيد شبان قنا عند 30 نقطة.

فاز الألومنيوم على المدينة المنورة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم حمادة عبدالراضي ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 37 نقطة، ويتوقف رصيد المدينة المنورة عند 19 نقطة.