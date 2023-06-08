لقجع يحفز لاعبى الوداد قبل مواجهة الأهلى فى نهائى الأبطال

حرص فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على زيارة معسكر فريق الوداد البيضاوي قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الوداد نظيره الأهلي، الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس.

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية أن لقجع زار الوداد لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الأهلي.

أكدت الصحيفة المغربية أن لقجع يحرص دائمًا على مساندة الأندية والفرق المغربية ومؤازرتها في المعسكرات قبل المباريات الهامة والحاسمة.