الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لقجع يحفز لاعبى الوداد قبل مواجهة الأهلى فى نهائى الأبطال

فوزي لقجع
فوزي لقجع

حرص فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على زيارة معسكر فريق الوداد البيضاوي قبل مواجهة الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الوداد نظيره الأهلي، الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس.

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية أن لقجع زار الوداد لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الأهلي.

أكدت الصحيفة المغربية أن لقجع يحرص دائمًا على مساندة الأندية والفرق المغربية ومؤازرتها في المعسكرات قبل المباريات الهامة والحاسمة.

فوزي لقجع الاهلى أخبار الوداد الرياضي الأهلي ضد الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا

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